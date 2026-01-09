- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1570
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака БпЛА на Киев: в Дарницком районе дрон упал у дома
В Дарницком районе Киева БПЛА упал во дворе жилого дома. В результате частично разрушен магазин.
В ночь на 9 января во время очередной воздушной атаки на Киев зафиксировано падение вражеского беспилотника в Дарницком районе.
Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.
БпЛА упал прямо во дворе жилого дома.
«Отчасти поврежден магазин рядом с домом. Пожаров и пострадавших нет. Также один БПЛА сейчас над центром города», — сообщил Кличко.
По данным Воздушных сил Украины, вражеские дроны маневрируют в воздушном пространстве нескольких областей, пытаясь прорваться в ключевые населенные пункты.
В столице и ряде регионов Украины в ночь на 9 января звучал ряд воздушных тревог из-за массированной атаки ударных дронов.