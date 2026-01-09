Атака БпЛА на Киев: в Дарницком районе дрон упал у дома

Атака на Киев / © tsn.ua

Реклама

В ночь на 9 января во время очередной воздушной атаки на Киев зафиксировано падение вражеского беспилотника в Дарницком районе.

Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко.

БпЛА упал прямо во дворе жилого дома.

Реклама

«Отчасти поврежден магазин рядом с домом. Пожаров и пострадавших нет. Также один БПЛА сейчас над центром города», — сообщил Кличко.

По данным Воздушных сил Украины, вражеские дроны маневрируют в воздушном пространстве нескольких областей, пытаясь прорваться в ключевые населенные пункты.

В столице и ряде регионов Украины в ночь на 9 января звучал ряд воздушных тревог из-за массированной атаки ударных дронов.