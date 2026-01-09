- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 1361
- Время на прочтение
- 1 мин
Атака БпЛА на Киев: падение дрона на крышу в Деснянском районе и разрушение дома на Печерске
В Киеве зафиксировали последствия вражеской атаки БпЛА в Деснянском и Печерском районах – беспилотник упал на крышу многоэтажки, а обломки повредили жилой дом.
В Деснянском районе Киева в ночь на 9 января 2026 года вражеский беспилотный летательный аппарат упал на крышу жилого дома на уровне 18 этажа.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко . По его словам, все экстренные службы направляются на место происшествия.
Также, по информации начальника Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, данные о последствиях падения БпЛА в Деснянском районе уточняются.
Кроме того, в Печерском районе Киева в результате падения обломков БпЛА на 9-этажный жилой дом произошло частичное разрушение фасада. Как сообщил мэр столицы, возгорания не зафиксированы, пострадавших пока не обнаружено. Спасатели продолжают работать на месте.
Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу: что узгожает столице.
Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.