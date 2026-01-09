Атака БпЛА на Киев: падение дрона на крышу в Деснянском районе и разрушение дома на Печерске

Дрон / © ТСН.ua

В Деснянском районе Киева в ночь на 9 января 2026 года вражеский беспилотный летательный аппарат упал на крышу жилого дома на уровне 18 этажа.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко . По его словам, все экстренные службы направляются на место происшествия.

Также, по информации начальника Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко, данные о последствиях падения БпЛА в Деснянском районе уточняются.

Кроме того, в Печерском районе Киева в результате падения обломков БпЛА на 9-этажный жилой дом произошло частичное разрушение фасада. Как сообщил мэр столицы, возгорания не зафиксированы, пострадавших пока не обнаружено. Спасатели продолжают работать на месте.

Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.