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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
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Атака БпЛА на Киев и область 7 мая: вспыхнули мощные пожары, есть пострадавшие (фото, видео)

Утром 7 мая 2025 года Киев подвергся очередной атаке российских ударных беспилотников.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака БпЛА на Киев и область 7 мая: вспыхнули мощные пожары, есть пострадавшие (фото, видео)

© t.me/Mykola_Kalashnyk

В результате обстрела РФ дронами 7 мая 2025 года в нескольких районах столицы вспыхнули пожары, разрушено жилье, пострадали.

  • Святошинский район:

  • Обломки дронов попали в 10-этажный жилой дом. В результате возник пожар в квартирах на 7-м, 8-м и 9-м этажах.

  • Днепровский район:

  • По предварительным данным, зафиксировано частое разрушение двух верхних этажей жилого дома. В результате атаки пострадали по меньшей мере пять человек. Обстоятельства уточняются.

© из соцсетей

© из соцсетей

  • Соломенский район:

  • В районе зафиксировано падение обломков БПЛА. Вспыхнул пожар на открытой территории.

  • Шевченковский район:

  • Пожар возник после падения обломков на жилой дом и супермаркет.По словам руководителя КМВА Тимура Ткаченко, все службы оперативно реагируют на последствия обстрелов. Данные по поводу повреждений и пострадавших обновляются.

  • В результате вражеской атаки БпЛА в Бучанском районе произошло возгорание между другим и третьим этажами десятиэтажного жилого дома. Здание еще не введено в эксплуатацию. Об этом информирует руководитель Киевской ОВА Николай Калашник .

  • Повреждены более 10 автомобилей.

  • Информация о пострадавших не поступала. Все службы работают на месте происшествия.

Напомним, что ранее стало известно, стало известно, где в Киеве упали куски ракеты.

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