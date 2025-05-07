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Атака БпЛА на Киев и область 7 мая: вспыхнули мощные пожары, есть пострадавшие (фото, видео)
Утром 7 мая 2025 года Киев подвергся очередной атаке российских ударных беспилотников.
В результате обстрела РФ дронами 7 мая 2025 года в нескольких районах столицы вспыхнули пожары, разрушено жилье, пострадали.
Святошинский район:
Обломки дронов попали в 10-этажный жилой дом. В результате возник пожар в квартирах на 7-м, 8-м и 9-м этажах.
Днепровский район:
По предварительным данным, зафиксировано частое разрушение двух верхних этажей жилого дома. В результате атаки пострадали по меньшей мере пять человек. Обстоятельства уточняются.
Соломенский район:
В районе зафиксировано падение обломков БПЛА. Вспыхнул пожар на открытой территории.
Шевченковский район:
Пожар возник после падения обломков на жилой дом и супермаркет.По словам руководителя КМВА Тимура Ткаченко, все службы оперативно реагируют на последствия обстрелов. Данные по поводу повреждений и пострадавших обновляются.
В результате вражеской атаки БпЛА в Бучанском районе произошло возгорание между другим и третьим этажами десятиэтажного жилого дома. Здание еще не введено в эксплуатацию. Об этом информирует руководитель Киевской ОВА Николай Калашник .
Повреждены более 10 автомобилей.
Информация о пострадавших не поступала. Все службы работают на месте происшествия.
Напомним, что ранее стало известно, стало известно, где в Киеве упали куски ракеты.