Атака беспилотников на Киев: в одном из районов обломки дрона повредили окна домов и автомобили

Киевская ПВО сбивает российские дроны / © ТСН.ua

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На утро пятницы, 16 мая, в Киеве раздавались взрывы.

В Киевской городской военной администрации уточнили информацию о последствиях российской атаки.

«На 07:50 16.05.2025 в Святошинском районе зафиксировано падение обломков на территории котельной. Кроме того, есть информация о повреждении окон и автомобилей в жилом квартале», — говорится в сообщении.

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На местах повреждений работают службы.

Информация о пострадавших по состоянию на 7:50 уточняется.

Ранее сообщалось о возгорании в нежилой зоне Святошинского района.