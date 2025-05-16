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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
1525
Время на прочтение
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Атака беспилотников на Киев: в одном из районов обломки дрона повредили окна домов и автомобили

На местах повреждений в результате атаки вражеских дронов работают службы.

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Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Киевская ПВО сбивает российские дроны

Киевская ПВО сбивает российские дроны / © ТСН.ua

На утро пятницы, 16 мая, в Киеве раздавались взрывы.

В Киевской городской военной администрации уточнили информацию о последствиях российской атаки.

«На 07:50 16.05.2025 в Святошинском районе зафиксировано падение обломков на территории котельной. Кроме того, есть информация о повреждении окон и автомобилей в жилом квартале», — говорится в сообщении.

На местах повреждений работают службы.

Информация о пострадавших по состоянию на 7:50 уточняется.

Ранее сообщалось о возгорании в нежилой зоне Святошинского района.

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