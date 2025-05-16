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- Киев
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Атака беспилотников на Киев: в одном из районов обломки дрона повредили окна домов и автомобили
На местах повреждений в результате атаки вражеских дронов работают службы.
На утро пятницы, 16 мая, в Киеве раздавались взрывы.
В Киевской городской военной администрации уточнили информацию о последствиях российской атаки.
«На 07:50 16.05.2025 в Святошинском районе зафиксировано падение обломков на территории котельной. Кроме того, есть информация о повреждении окон и автомобилей в жилом квартале», — говорится в сообщении.
На местах повреждений работают службы.
Информация о пострадавших по состоянию на 7:50 уточняется.
Ранее сообщалось о возгорании в нежилой зоне Святошинского района.