Киев
497
1 мин

Атака беспилотников на Киев: попадание в жилые дома, пожары и потерпевшая

В Киеве в результате атаки вражеских БПЛА зафиксировано попадание в жилые дома в Деснянском районе с пожарами, а также есть сообщения об одном пострадавшем в Днепровском районе.

Автор публикации
Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

Дополнено новыми материалами

В одном из домов Деснянского района Киева в ночь на 9 января 2026 года в результате российской атаки дронов попадания произошло на уровне 1–2 этажей, в нескольких квартирах возник пожар, на местах работают все экстренные службы.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко .

Также поступали вызовы медиков в Шевченковский район и еще один жилой дом в Деснянском районе.

Кроме того, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что поступила информация об одном потерпевшем лице в Днепровском районе. Детали уточняются.

Обновлено

Также произошло падение воздушной цели во дворе жилого дома в Днепровском районе. Предварительно – без повреждений. На еще одной локации в районе – повреждение крыши 3-этажного дома.

Напомним, что ранее в Киеве объявили воздушную тревогу : грозящую столице.

Жителям Киева советуют находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

497
