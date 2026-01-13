ТСН в социальных сетях

Киев
1217
1 мин

Армия России атакует Киев баллистикой: власти сделали заявление

В столице уже несколько часов раздаются сирены из-за угрозы атаки армией РФ.

Елена Капник
Киев.

Киев. / © Associated Press

Утром вторника, 13 января, российская армия атакует Киев баллистическими ракетами. Очередная тревога в столице продолжается с 04:15.

Об этом сообщил руководитель Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко.

«Будьте в безопасных местах! Россияне атакуют столицу баллистическими ракетами», - подчеркнул чиновник.

Напомним, утром ПС сообщили, что РФ опять а такует Украину ракетами и десятками «Шахедов». В частности, военные предупреждали, что ракеты следуют в направлении Киевской области. По данным мониторинговых каналов, речь шла о крылатых ракетах «Искандер».

1217
