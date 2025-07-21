Армия РФ массированно ударила по Киеву дронами и ракетами: что известно о последствиях (фото)

Атака на Киев. / © Associated Press

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Ночью против 21 июля россияне совершили комбинированную ракетно-дроновую атаку по Киеву. Один человек погиб. Последствия фиксируются в нескольких районах столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В ряде районов столицы фиксируют последствия. В Шевченковском районе в результате попадания обломков БПЛА загорелся балкон на первом этаже жилой десятиэтажки. Один человек был спасен, еще один - пострадал.

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В Днепровском районе атаку загорелись торговые сооружения. В Дарницком районе возникли пожары на территории гаражного кооператива и в дошкольном учебном заведении. В Святошинском районе из-за падения обломков БПЛА загорелись гаражи.

ФОТО ПОСЛЕДСТВИЙ

Последствия атаки по Киеву в ночь на 21 июля. / © ТСН

Последствия атаки по Киеву в ночь на 21 июля. / © ТСН

Последствия атаки по Киеву в ночь на 21 июля. / © ТСН

Последствия атаки по Киеву в ночь на 21 июля.

Последствия атаки по Киеву в ночь на 21 июля. / © ТСН

Метро Лукьяновская в Киеве сильно пострадало во время массовых обстрелов 21 июля. / © ТСН

Метро Лукьяновская в Киеве сильно пострадало во время массированного обстрела. / © ТСН

Напомним, этой ночью РФ совершила массированную атаку на Киев. Из-за ночных российских обстрелов станция метро "Лукьяновская" сильно разрушена. Она временно приостановила работу.

Дата публикации 23:37, 20.07.25 Количество просмотров 101 В Буче под Киевом во время тревоги запустили салюты