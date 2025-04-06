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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
207
Время на прочтение
1 мин

"Ангел спас во второй раз": житель Киева рассказал о пережитой атаке

Россияне в очередной раз ударили по мирным людям.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Обстрел Киева 6 апреля

Обстрел Киева 6 апреля / © Управление ГСЧС Киева

Житель Киева Михаил рассказал о пережитой атаке. Он поделился, что ангел спасает его уже во второй раз. Муж показал, что вокруг нет военных объектов.

Об этом пишет "Реальный Киев".

"12 февраля прилетело, меня ангел спас. Теперь, пожалуйста, сегодня. Тоже меня спас. Смерть как-то уходит от меня, а я ее не тяну к себе. Тяну позитив", - рассказал мужчина.

Он подчеркнул: противник стряпает по гражданским объектам.

"Здесь у нас и химия, и мебель, и кожа, и ремонт байков. Нет военных объектов!", - рассказывает он и показывает последствия атаки.

Напомним, Россия атаковала Киев баллистические ракеты. Погиб по меньшей мере один человек.

Дата публикации
Количество просмотров
207
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