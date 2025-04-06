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- Киев
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"Ангел спас во второй раз": житель Киева рассказал о пережитой атаке
Россияне в очередной раз ударили по мирным людям.
Житель Киева Михаил рассказал о пережитой атаке. Он поделился, что ангел спасает его уже во второй раз. Муж показал, что вокруг нет военных объектов.
Об этом пишет "Реальный Киев".
"12 февраля прилетело, меня ангел спас. Теперь, пожалуйста, сегодня. Тоже меня спас. Смерть как-то уходит от меня, а я ее не тяну к себе. Тяну позитив", - рассказал мужчина.
Он подчеркнул: противник стряпает по гражданским объектам.
"Здесь у нас и химия, и мебель, и кожа, и ремонт байков. Нет военных объектов!", - рассказывает он и показывает последствия атаки.
Напомним, Россия атаковала Киев баллистические ракеты. Погиб по меньшей мере один человек.