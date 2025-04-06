"Ангел спас во второй раз": житель Киева рассказал о пережитой атаке

Обстрел Киева 6 апреля / © Управление ГСЧС Киева

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Житель Киева Михаил рассказал о пережитой атаке. Он поделился, что ангел спасает его уже во второй раз. Муж показал, что вокруг нет военных объектов.

Об этом пишет "Реальный Киев".

Дата публикации 10:17, 06.04.25 Количество просмотров 5 Киевлянин рассказал о пережитой атаке

"12 февраля прилетело, меня ангел спас. Теперь, пожалуйста, сегодня. Тоже меня спас. Смерть как-то уходит от меня, а я ее не тяну к себе. Тяну позитив", - рассказал мужчина.

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Он подчеркнул: противник стряпает по гражданским объектам.

"Здесь у нас и химия, и мебель, и кожа, и ремонт байков. Нет военных объектов!", - рассказывает он и показывает последствия атаки.

Напомним, Россия атаковала Киев баллистические ракеты. Погиб по меньшей мере один человек.