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- Киев
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"Аквариум цел, киса жива": киевлянин потерял дом после прилета в Соломенском районе
В результате российской атаки в Соломенском районе Киева уничтожены несколько домов. Один из жителей потерял все, кроме любимых животных.
После очередной атаки РФ на Киев жители Соломенского района оказались перед ужасающей реальностью. Один из пострадавших потерял все: дом, мастерскую, вещи — только его рыбки, кошка и собака выжили.
Об этом рассказал житель Киева Богдан, передает «Киев24».
«Это мой дом, к сожалению. Здесь была моя мастерская. Соседского дома вообще нет. У меня дома ничего не осталось. Аквариум — вот, мои выжившие рыбки», — говорит мужчина на видео.
Богдан пытается успокоить только что вылезшую кошку: «Не бойся, не бойся. Только вылезла сейчас. Хорошо, что все живы, слава Богу».
Атака России на Украину: что известно
В ночь на 31 июля Россия нанесла самый масштабный удар по Украине за последнее время — 317 единиц воздушного вооружения, в том числе 309 дронов и 8 крылатых ракет. Основной мишенью противника стала столица.
В Святошинском районе Киева ракета попала прямо в 9-этажный жилой дом, снесен целый подъезд. Под обломками до сих пор ищут людей. Есть погибшие, среди них ребенок, десятки раненых. Спасательные службы работают непрерывно.
Повреждения зафиксированы также в Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах. Под обстрел попал и дом ведущей 24-го Канала Екатерины Соляр.
Президент Владимир Зеленский заявил, что кроме Киева атаки подверглись Днепропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина и Киевская область. По его словам, Россия намеренно целила по гражданским объектам.
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