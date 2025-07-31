"Аквариум цел, киса жива": киевлянин потерял дом после прилета в Соломенском районе

Атака на Киев / © Associated Press

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После очередной атаки РФ на Киев жители Соломенского района оказались перед ужасающей реальностью. Один из пострадавших потерял все: дом, мастерскую, вещи — только его рыбки, кошка и собака выжили.

Об этом рассказал житель Киева Богдан, передает «Киев24».

«Это мой дом, к сожалению. Здесь была моя мастерская. Соседского дома вообще нет. У меня дома ничего не осталось. Аквариум — вот, мои выжившие рыбки», — говорит мужчина на видео.

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Богдан пытается успокоить только что вылезшую кошку: «Не бойся, не бойся. Только вылезла сейчас. Хорошо, что все живы, слава Богу».

Атака России на Украину: что известно

В ночь на 31 июля Россия нанесла самый масштабный удар по Украине за последнее время — 317 единиц воздушного вооружения, в том числе 309 дронов и 8 крылатых ракет. Основной мишенью противника стала столица.

В Святошинском районе Киева ракета попала прямо в 9-этажный жилой дом, снесен целый подъезд. Под обломками до сих пор ищут людей. Есть погибшие, среди них ребенок, десятки раненых. Спасательные службы работают непрерывно.

Повреждения зафиксированы также в Соломенском, Голосеевском и Шевченковском районах. Под обстрел попал и дом ведущей 24-го Канала Екатерины Соляр.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что кроме Киева атаки подверглись Днепропетровщина, Полтавщина, Сумщина, Николаевщина и Киевская область. По его словам, Россия намеренно целила по гражданским объектам.

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