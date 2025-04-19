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ТСН в социальных сетях

Митинг против ЛГБТ

Митинг против ЛГБТ

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
527
Время на прочтение
1 мин
Митинг против ЛГБТ

Акция не утихает: в Киеве произошла стычка между полицией и митингующими против ЛГБТ

Ожидаем детали.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк

У кинотеатра "Жовтень" проходит митинг против ЛГБТ-кинофестиваля. Правоохранители задержали протестующих и посадили их в автозак.

Об этом сообщает Insider Kyiv.

На кадрах видно, как правоохранители активно применяют силу по отношению к активистам.

Напомним, в Киеве полиция разгоняет митингующих за традиционные ценности на Подоле. Как известно, в кинотеатре "Жовтень" стартовал ЛГБТ-кинофестиваль под названием Sunny Bunny.

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