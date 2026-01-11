"А мы думали, что это прилет": кто и зачем демонтирует киоски в центре Киева (фото, видео)

На Майдане Незалежности снесли МАФы Фото иллюстративное

Реклама

На Майдане Незалежности демонтировали МАФы, которые долгое время стояли на площади недалеко от конечных остановок троллейбусов №18 и 16. Но демонтаж произошел так, что некоторые киевляне, увидев остатки конструкций, решили, что это результат прилета российского дрона в одну из последних ночей — гора пола. Вместо киосков осталась огромная гора мусора в начале главной площади страны.

Об этом сообщает корреспондент ТСН.ua.

Киоски демонтировали работники КП «Киевблагоустройство». Вчера они вырезали остатки конструкций и грузили для вывоза с площади.

Реклама

Фото сундуков видео facebook.com/kostantin.matvienko

Люди по-разному реагируют на такой демонтаж. Кто-то считает, что сейчас категорически не стоит демонтировать киоски, потому что во время войны предпринимателям совсем нелегко удержать свой бизнес на плаву, а здесь их просто уничтожили демонтажем.

Другие, напротив, говорят, что в киосках торговали чебуреками и рядом собирались шумные и агрессивные компании, а у стен спали бездомные.

В Департаменте территориального контроля Киева подтвердили, что на Майдане Незалежности состоялся демонтаж незаконных конструкций.

От таких киосков коммунальщики планируют очистить весь Крещатик и Майдан Незалежности. И на следующей неделе демонтажи в центре Киева будут продолжаться.

Реклама

«Демонтажи продолжаются в рамках реализации решения Киевсовета от 13 июня 2024 № 915/8881. Владельцев временных построек заранее предупреждают предписаниями о необходимости самостоятельного демонтажа. В случае невыполнения требований демонтаж осуществляет КП „Киевблагоустройство“, после чего объекты перевозят на специальную площадку для временного хранения», — сообщили ТСН.ua в Департаменте территориального контроля Киева.

В общей сложности на Крещатике запланировано демонтировать 18 временных сооружений, а с учетом объектов на Майдане Незалежности — 34.

Напомним, ранее уже говорилось, что в столице продолжается масштабная кампания по освобождению городского пространства от незаконных сооружений и малых архитектурных форм (МАФов). Системные работы продолжаются на территории от Крещатика до Майдана Незалежности.

Тем временем в Одессе зарегистрировали петицию о демонтаже бюста Пушкина на Приморском бульваре и установке на его месте памятника президенту США Дональду Трампу. Сбор подписей продлится до 8 апреля 2026 года. На момент публикации новости документ поддержали 14 человек из необходимой тысячи.