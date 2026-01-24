- Дата публикации
-
- Категория
- Киев
- Количество просмотров
- 309
- Время на прочтение
- 1 мин
500 кг взрывчатки возле домов и АЗС: в Киеве обезвредили неразорвавшуюся боевую часть "Искандера"
Ракета «Искандер-М» с боевой частью находилась в непосредственной близости к жилой застройке и объектам инфраструктуры, что представляло серьезную опасность для людей.
Взрывотехники полиции Киева обезвредили боевую часть ракеты «Искандер-М», не сдетонировавшейся после ночной атаки РФ на столицу.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram.
Фрагменты ракеты с боевым зарядом массой около 500 килограммов лежали рядом с жилыми домами и автозаправочной станцией в Днепровском районе Киева. Поэтому существовал высокий риск взрыва.
«Боеприпас находился в непосредственной близости к жилой застройке и объектам инфраструктуры, что представляло серьезную опасность для людей», — сообщили в Нацполиции.
К работам привлекли взрывотехников полиции и саперов ГСЧС. Специалисты перевели ракетную боевую часть в безопасное состояние, после чего с помощью специальной техники изъяли для дальнейшего обезвреживания на полигоне.
«Все действия проводились с соблюдением максимальных мер безопасности», — отметили в полиции.
Напомним, в ночь на 24 января на российская армия нанесла новый массированный удар по Украине дронами и различными видами ракет. Киев враг атаковал «Шахедами», а затем параллельно ударил баллистическими и крылатыми ракетами, после чего снова дронами.