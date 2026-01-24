500 кг взрывчатки возле домов и АЗС: в Киеве обезвредили неразорвавшуюся боевую часть "Искандера"

Взрывотехники полиции Киева обезвредили несдетонированную боевую часть баллистической ракеты / © Полиция Киева

Реклама

Взрывотехники полиции Киева обезвредили боевую часть ракеты «Искандер-М», не сдетонировавшейся после ночной атаки РФ на столицу.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины в Telegram.

Фрагменты ракеты с боевым зарядом массой около 500 килограммов лежали рядом с жилыми домами и автозаправочной станцией в Днепровском районе Киева. Поэтому существовал высокий риск взрыва.

Реклама

«Боеприпас находился в непосредственной близости к жилой застройке и объектам инфраструктуры, что представляло серьезную опасность для людей», — сообщили в Нацполиции.

К работам привлекли взрывотехников полиции и саперов ГСЧС. Специалисты перевели ракетную боевую часть в безопасное состояние, после чего с помощью специальной техники изъяли для дальнейшего обезвреживания на полигоне.

В Киеве обезвредили боевую часть ракеты «Искандер» / © Полиция Киева

«Все действия проводились с соблюдением максимальных мер безопасности», — отметили в полиции.

Напомним, в ночь на 24 января на российская армия нанесла новый массированный удар по Украине дронами и различными видами ракет. Киев враг атаковал «Шахедами», а затем параллельно ударил баллистическими и крылатыми ракетами, после чего снова дронами.