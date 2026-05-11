Реклама

Панорама Трускавца с вершины горного хребта Оров Дил

Прогулка для новичков туристов по заповедным местам горного массива Сколевские Бескиды. С верхних этажей санаториев Трускавца хорошо видно на юге вершины горного хребта Оров Дил. Промаркировано несколько туристических пешеходных и велосипедных маршрутов, которые проведут лесными тропами в пещеры, смотровые площадки, башню «Карпатский Маяк» с панорамным видом и крупнейшей в этой части Карпат ветроэлектростанции «Сколевские ветряки».

Подсказка для тех, кто планирует первый отдых в Карпатах. В санаторно-туристическом комплексе "Трускавец 365" цены недельных туров включают экскурсии по выбору туристов. Трехкилометровый поход на Оров Дел с фотосессией на фоне Трускавца включен в стоимость путевки с проживанием, питанием, анимацией, трансфером и курсом минеральной воды в собственном бювете СТК.

Вид на Ворохту, Говерлу и Петрос с вершины горы Пятихатка

Туристов ожидает настоящее восхождение в Карпатах: высота горы Пятихатка 1200 метров над уровнем моря. Однако стартуют туристические группы от курорта Ворохта, расположенного на высоте 850 метров, перепад высот небольшой. Путешествие подходит для семей с детьми – путь к смотровым площадкам Пятихатки без крутых подъемов и опасных скал. Вокруг – Карпатский природный парк, заповедная территория с лесными ягодами, грибами и источниками. Перед возвращением в Ворохту туристы отдыхают у костров казацкого лагеря «Курень Довбуша».

Реклама

Пасторальная красота горной долины Борсучина

Полонина – слово обманчивое. На самом деле это высоко. Во время похода на горную долину Борсучина туристы поднимаются на высоту 1138 метров над уровнем моря. От урочища Нижний Богончик Ворохты тропинка ведет через карпатский лес, пересекает деревянным мостиком горную реку к широким полям с лечебными карпатскими травами и классической гуцульской сыроварней. Фон для селфи – горные вершины Запрутских Горган и Покутско-Буковинских Карпат.

Храм, виадук и горная долина Лисина

Познавательный легкий карпатский маршрут для коренных горожан, семей с детьми и опытных туристов. Дорога на горную долину Лысина из курортной Ворохты ведет мимо замечательных фотолокации - горную реку с бурной водой и огромными валунами, старинного австрийского виадука с высокими каменными арками и гуцульской церковью XVIII века из темного древности дерева. Далее туристы идут по Карпатскому природному парку; любуются аутентичными гуцульскими граждами, хижинами, пастбищами и потрясающими видами карпатских гор. Походы на ближайшие горы и горные долины включены в стоимость программ отдыха туристического комплекса «Ворохта 365».

Красота Полонины Боржава

Горный хребет нередко называют Украинскими Альпами: великолепные виды, альпийские луга с ароматными травами и цветами. Запланируйте во время отпуска в Карпатах восхождение на гору Магура-Жиде (высота 1517 метров над уровнем моря). Пешеходные маршруты стартуют от сел Изки, Пилипец или Буковец. Во время подъема туристы прогуляются по древнему буковому лесу, увидят поляны черники, альпийские луга и виды Боржав в формате 360°.

Подсказка для новичков: поднимитесь по канатно-кресельной дороге от села Пилипец до верхней станции на горе Гимба. Дальше всего два километра простой прогулки между двумя горными вершинами Полонины Боржава. Главное, чтобы погода не подвела.

Реклама

Новости партнеров