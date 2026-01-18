ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
357
Время на прочтение
2 мин

32 или 143?: Шмыгаль и Кличко разошлись в цифрах по масштабам аварий в Киеве

В Киеве из-за морозов и изношенных сетей продолжаются локальные блекауты.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Как в Киеве и области одолевают последствия морозов

Как в Киеве и области одолевают последствия морозов / © ТСН

Из-за низкой температуры и старой инфраструктуры в Киеве и области фиксируются постоянные локальные аварии.

Об этом сообщил новый министр энергетики Денис Шмыгаль.

Шмыгаль провел очередное заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в Киеве и области.

Теплоснабжение

По словам главы Минэнерго, из-за низких температур и изношенной инфраструктуры фиксируются постоянные локальные аварии. Ремонтные бригады работают над восстановлением тепла в 143 домах. Отметим, что мэр Киева Виталий Кличко дает другую цифру — 32 многоэтажки.

Кроме того, Шмыгаль привлек к работе дополнительные ремонтные бригады от «Укрзализныци» и других регионов. 10 бригад — от УЗ, еще восемь из Киевщины. Завтра в Киев прибудут еще бригады из Ровно и дополнительные от железной дороги.

Свет

Министр признает, что ситуация остается сложной, потому что дополнительную нагрузку создают морозы. В настоящее время над восстановлением электроснабжения уже работают 60 бригад, 12 из которых прибыли из других областей.

В настоящее время власти доставляют дополнительные 55 генераторов из резервного хаба Минэнерго.

«Совместно с Минразвития производим верификацию всех когенерационных установок для быстрого ввода дополнительных мощностей. Упрощаем бюрократические процедуры подключения в условиях чрезвычайной ситуации. Энергетики и коммунальщики работают непрерывно. Спасибо им за это. Совместно делаем все, чтобы как можно быстрее вернуть свет и тепло в дома украинцев», — подытожил Денис Шмыгаль.

Ранее в ДТЭК объяснили, почему Киев больше недели живет без графиков света.

Дата публикации
Количество просмотров
357
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie