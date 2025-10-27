ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Киев
Количество просмотров
58
Время на прочтение
1 мин

Защита от осколков: эксперт раскрыл главный секрет прочности мобильных укрытий

В мобильных укрытиях речь идет о железобетонной стене толщиной не менее 30 см.

Автор публикации
Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
Мобильное укрытие

Мобильное укрытие

Мобильные укрытия, которые быстро собираются и разбираются, оснащены специальной внутренней сеткой, которая способна удержать обломки бетона в случае прямого удара. Это ключевой элемент, защищающий людей внутри от вторичного поражения.

Об этом рассказал эксперт компании-производителя укрытий Константин Рева в эфире «КИЕВ24».

«Тамбур — очень важная часть укрытия. Он должен быть размером полтора на полтора. Следующее — вентиляция, электричество, освещение. Это стандартные вещи, которые должны быть. Должны быть скамейки. Есть норма 0,6 квадратных метров защищенной площади на человека», — объяснил эксперт компании-производителя укрытий Константин Рева.

В мобильных укрытиях речь идет о железобетонной стене толщиной не менее 30 см. Тройное армирование — это важно, добавляет он.

«В этой железобетонной стене есть держащее ее армирование для того, чтобы в не было проникновения снарядов. Даже, когда проламывается стенка, есть внутреннее армирование, мягкая сетка, которая все равно удержит, чтобы не произошло поражения частицами бетона с внутренней стороны», — говорит эксперт.

Рева отмечает, что эти укрытия мобильны. Они как лего — их можно собирать и разбирать очень быстро, для перемещения. По его словам, приблизительная средняя стоимость одного укрытия — 3,5 млн.

Напомним, в Киеве внедряют мобильные укрытия для жителей в местах, где нет стационарных хранилищ. Требования к таким укрытиям теперь четко определены на государственном уровне, а их закупка и обустройство не будут сопровождаться уголовными делами.

Дата публикации
Количество просмотров
58
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie