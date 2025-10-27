Защита от осколков: эксперт раскрыл главный секрет прочности мобильных укрытий

Мобильное укрытие

Мобильные укрытия, которые быстро собираются и разбираются, оснащены специальной внутренней сеткой, которая способна удержать обломки бетона в случае прямого удара. Это ключевой элемент, защищающий людей внутри от вторичного поражения.

Об этом рассказал эксперт компании-производителя укрытий Константин Рева в эфире «КИЕВ24».

«Тамбур — очень важная часть укрытия. Он должен быть размером полтора на полтора. Следующее — вентиляция, электричество, освещение. Это стандартные вещи, которые должны быть. Должны быть скамейки. Есть норма 0,6 квадратных метров защищенной площади на человека», — объяснил эксперт компании-производителя укрытий Константин Рева.

В мобильных укрытиях речь идет о железобетонной стене толщиной не менее 30 см. Тройное армирование — это важно, добавляет он.

«В этой железобетонной стене есть держащее ее армирование для того, чтобы в не было проникновения снарядов. Даже, когда проламывается стенка, есть внутреннее армирование, мягкая сетка, которая все равно удержит, чтобы не произошло поражения частицами бетона с внутренней стороны», — говорит эксперт.

Рева отмечает, что эти укрытия мобильны. Они как лего — их можно собирать и разбирать очень быстро, для перемещения. По его словам, приблизительная средняя стоимость одного укрытия — 3,5 млн.

Напомним, в Киеве внедряют мобильные укрытия для жителей в местах, где нет стационарных хранилищ. Требования к таким укрытиям теперь четко определены на государственном уровне, а их закупка и обустройство не будут сопровождаться уголовными делами.