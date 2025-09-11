ТСН в социальных сетях

Киев
315
1 мин

10 тысяч долларов за бронь от службы: задержан работник из Минобороны

Правонарушитель обещал военнообязанным работу на предприятии, имеющем право предоставлять бронирование от мобилизации.

Анастасия Павленко
Злоумышленник задержан

Злоумышленник задержан / © Национальная полиция Украины

Правоохранители задержали работника Департамента мобилизации Министерства обороны, обещавшего военнообязанным работу на предприятии, имеющем право предоставлять бронирование от мобилизации.

Об этом сообщили в Нацполиции.

«Работник Департамента мобилизации Министерства обороны предлагал мужчинам призывного возраста за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов трудоустройство на предприятии, имеющем право предоставлять бронирование от мобилизации», — говорится в сообщении.

Злоумышленника следователи задержали при получении указанной суммы средств от «клиента».

В настоящее время задержанному доложено о подозрении. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Теперь ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что мужчин, не состоящих на учете в ТЦК или состоящих в розыске, могут разрешить временно бронировать на критически важных предприятиях.

