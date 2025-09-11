- Дата публикации
10 тысяч долларов за бронь от службы: задержан работник из Минобороны
Правонарушитель обещал военнообязанным работу на предприятии, имеющем право предоставлять бронирование от мобилизации.
Правоохранители задержали работника Департамента мобилизации Министерства обороны, обещавшего военнообязанным работу на предприятии, имеющем право предоставлять бронирование от мобилизации.
Об этом сообщили в Нацполиции.
«Работник Департамента мобилизации Министерства обороны предлагал мужчинам призывного возраста за денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов трудоустройство на предприятии, имеющем право предоставлять бронирование от мобилизации», — говорится в сообщении.
Злоумышленника следователи задержали при получении указанной суммы средств от «клиента».
В настоящее время задержанному доложено о подозрении. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.
Теперь ему грозит лишение свободы сроком до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.
Ранее сообщалось, что мужчин, не состоящих на учете в ТЦК или состоящих в розыске, могут разрешить временно бронировать на критически важных предприятиях.