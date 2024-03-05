Квартира за черешню: нардеп от "Слуги народа" попал в скандал из-за жилья в элитном районе Киева

Народный депутат во время войны переехал в новую квартиру в одном из жилых комплексов на Печерске.

Нардеп от "Слуги народа" Владимир Крейденко во время войны приобрел новую квартиру в элитном районе Киева. Появление ценной недвижимости он объяснил получением средств, которые его родители якобы заработали на продаже черешни.

Об этом идет речь в расследовании Bihus.Info.

Как отмечается, народный депутат под чай войны переехал в новую квартиру в одном из жилых комплексов на Печерске. Информация об этом появилась в соцсетях его супруги еще в конце прошлого года. Однако в декларации новая недвижимость отсутствует, в документе не указана квартира и у жены депутата.

Владельцем жилья с осени 2022 года является отец Владимира Крэйденко. Журналисты предположили, что такая квартира может стоить около 200 тысяч долларов.

Уже позже, после обращения журналистов, Крейденко заявил, что сменил жилье. Переехал в квартиру отца в январе 2023 года, поэтому в декларации за 2022 год ее не указал. Депутат объяснил, что его отец купил квартиру за средства, полученные от продажи дома в Мелитополе и продажи черешни.

"Родители до этого продали дом. Мелитополь славится черешней, и мой отец занимался, продавал эту черешню просто фурами, продавал в разные страны, занимался бизнесом", — рассказал парламентарий.

Напомним, что в начале января 2024 года украинцы наконец-то смогли получить доступ к публичным декларациям украинских чиновников, которых обязали подать отчетность о собственных доходах за 2021 и 2022 годы.

Читайте также: