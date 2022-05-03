"Куплю 4 литра за 200 грн, чтобы хотя бы доехать домой": в Киеве столкнулись с острым дефицитом топлива

"Куплю 4 литра за 200 грн, чтобы хотя бы доехать домой": в Киеве столкнулись с острым дефицитом топлива

В Киеве возник острый дефицит топлива. Из-за отсутствия бензина на заправках водители даже пытаются купить хотя бы несколько литров в Сети, чтобы доехать домой.

Курьер Glovo по имени Александр оставил такое сообщение в чате в Telegram.

"Нахожусь на Севастопольской площади, закончился бензин в тачке. Куплю 4 литра за 200 грн, чтобы доехать домой хотя бы", — написал мужчина.

В ответ киевлянин предложил ему оставить автомобиль там и идти домой пешком.

"Можешь там тачку оставлять и идти домой пешком. Можно даже с ключами в замке, ничего с ней не будет", — иронично ответил он.

Напомним, что дефицит горючего возник и в других городах Украины. На АЗС образовались огромные очереди автомобилей. Заправки ограничили продажу горючего – всего по 10 литров на машину. Вместе с очередями начали расти и цены.

Теперь перед тем, как ехать на заправку, можно отыскать ее на специальной карте и проверить, есть ли там бензин и сколько топлива можно получить на один автомобиль.

Скриншот

Скриншот

Куда в Украине исчезло горючее и появится ли оно в ближайшее время

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