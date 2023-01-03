Кулеба сообщил, сколько ракет и дронов над Киевщиной за четыре дня уничтожило ПВО

В течение четырех дней над Киевщиной силы ПВО уничтожили более 30 ракет и около 60 дронов.

Об этом во время телемарафона сообщил глава Киевской ОВ Алексей Кулеба.

"Последние четыре дня действительно были очень сложными. Ракетные обстрелы чередовались с ночными атаками дронов. Всего около 60 дронов было уничтожено над Киевщиной в течение последних четырех дней. Также более 30 ракет атаковали Киевщину, они также были уничтожены", — отметил он.

Кулеба отметил, что в регионе есть повреждения объектов критической инфраструктуры, однако электроснабжение происходит в обычном режиме – без экстренных или плановых отключений.

Более того, в Киевской области повреждено 28 домов, однако разрушения незначительны.

Ранее сообщалось о ночной атаке беспилотниками в Киевской области.

Позже стало известно, что в Киеве раздался ряд взрывов.

Также стало известно, куда попал враг в результате обстрелов в Киеве.

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