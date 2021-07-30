Кулаком нанес удар в голову: в Киеве задержали парня, который избил охранника супермаркета (видео)

Кулаком нанес удар в голову: в Киеве задержали парня, который избил охранника супермаркета (видео)

58-летнего пострадавшего медики безотлагательно госпитализировали в больницу.

В Киеве оперативники задержали парня, который избил охранника супермаркета.

Следователи начали уголовное производство и сообщили правонарушителю о подозрение в совершении преступления. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Также читайте Смертельная драка в супермаркете: полиция задержала подозреваемого в убийстве

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"На спецлинию 102 столичной полиции от врачей поступило сообщение о госпитализации в стационар мужчины, которого избили в одном из супермаркетов Голосеевского района. На место происшествия оперативный дежурный сразу направил следственно-оперативную группу районного управления полиции", — говорится в сообщении полиции.

Руководитель Голосеевского управления полиции Виктория Давиденко-Лисогубенко рассказала, что правоохранители опросили свидетелей, просмотрели видео с камер видеонаблюдения и установили, что 58-летний охранник магазина сделал замечание двум покупателям, которые взяли товар и не хотели за него рассчитываться.

"Во время конфликта один из парней подошел к мужчине и кулаком нанес удар в голову, от чего охранник потерял равновесие и упал. Далее с места совершения преступления посетители убежали. Свидетели инцидента вызвали скорую помощь. Пострадавшего медики безотлагательно госпитализировали в больницу", — рассказала она.

Полиция Киева / Facebook

Оперативники установили личность злоумышленника и задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 22-летний местный житель.

Следователь Голосеевского управления полиции сообщил задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Сейчас районный суд решает вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Напомним, в киевском супермаркете охрана избила мужчину, потому что перепутала с вором.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку