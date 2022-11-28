Куда обращаться, если света нет более 5 часов: в ДТЭК предоставили контакты

В Киеве продолжают возобновлять электроснабжение. В режиме аварийных отключений находятся 55% абонентов столицы.

Об этом сообщает ДТЭК.

Максимальная продолжительность каждого отключения должна быть не более 5 часов.

"Если у вас отключают на более длительный период, или совсем не включили электропитание от 23 ноября, обращайтесь в ДТЭК", — отметили в компании.

Там предоставили контакты для обращений:

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Напомним, в Украине возобновлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры: больниц, водоканалов.

Ранее сообщалось, изменится ли цена на электроэнергию в Украине из-за массированных атак России. Читайте также: