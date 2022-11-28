Куда обращаться, если света нет более 5 часов: в ДТЭК предоставили контакты

В энергосистеме продолжаются ремонтные работы.
В Киеве продолжают возобновлять электроснабжение. В режиме аварийных отключений находятся 55% абонентов столицы.
Об этом сообщает ДТЭК.
Максимальная продолжительность каждого отключения должна быть не более 5 часов.
"Если у вас отключают на более длительный период, или совсем не включили электропитание от 23 ноября, обращайтесь в ДТЭК", — отметили в компании.
Там предоставили контакты для обращений:
- чат-бот компании в Telegram
- Facebook ДТЭК
Напомним, в Украине возобновлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры: больниц, водоканалов.
Ранее сообщалось, изменится ли цена на электроэнергию в Украине из-за массированных атак России. Читайте также: