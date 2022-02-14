Кто больше всего загрязняет столичный воздух: в КГГА дали ответ

Кто больше всего загрязняет столичный воздух: в КГГА дали ответ

Сообщается, что 80% вредных выбросов в атмосферный воздух дают автомобили.

В КГГА рассказали, кто больше всего загрязняет воздух в Киеве.

Сообщается, что 80% вредных выбросов в атмосферный воздух дают автомобили.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

"Киев — это мегаполис, в котором традиционно ничего не меняется. Источники вредных выбросов в атмосферу стационарные и передвижные. Стационарными источниками являются трубы и котлы разных предприятий. А передвижными источниками являются транспорт и все движущиеся объекты, которые выбрасывают в воздух вредные вещества", – отметил начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Александр Возный.

Напомним, в Киеве зафиксировали загрязнение воздуха по трем показателям. В воздухе превышены среднесуточные предельно допустимые концентрации пыли, диоксина азота и формальдегида.

Учитывая прогнозы Украинского гидрометцентра на ближайшие дни, метеорологические условия не будут способствовать рассеянию вредных примесей в приземном слое атмосферы.

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