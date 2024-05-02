Крутые машины и земли на Киевщине: нардепа подозревают в незаконном обогащении на 11 миллионов (схема)

Чтобы скрыть наличие имущества, нардеп Андрей Клочко оформил его подавляющую часть на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме.

НАБУ и САП сообщили о подозрении в незаконном обогащении действующему народному депутату Украины.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины.

"По данным следствия, в 2020-2021 годах народный избранник приобрел в собственность активы общей стоимостью 25 млн грн, хотя официальный доход и сбережения его и жены за этот период составляли не более 14 млн грн. Таким образом, разница между стоимостью приобретенного имущества и средствами нардепа составила 11 млн грн", – рассказали в НАБУ.

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Речь идет о трех земельных участках на Киевщине, пяти квартирах в столице, двух нежилых помещениях, а также автомобилях Tesla и Mersedes-Benz.

Чтобы скрыть наличие этого имущества, нардеп оформил его подавляющую часть на близких родственников, сохранив за собой право распоряжаться им в полном объеме.

Квалификация действий подозреваемого: ст. 368-5 УК Украины.

Разоблачение преступления состоялось после обнародования журналистских расследований, в том числе команды Bihus.Info, а также при содействии Национального агентства по предотвращению коррупции.

Схема незаконного обогащения напдепа Андрея Клочко / Фото: НАБУ

По данным журналистов-расследователей, речь идет о нардепе от "Слуги народа" Андрее Клочко.

Скандалы с нардепом Клочком

Напомним, Клочко известен тем, что в ноябре 2022 года блокировал присоединение Коцюбинского к Киеву. Тогда Комитет по вопросам государственной власти отстранил Клочка от сопредседателя в рабочей группе, которая должна была исследовать вопрос столичного анклава Коцюбинского. "За" проголосовали 17 из 27 членов комитета.

В августе во время заседания парламентского комитета по вопросам организации государственной власти и местного самоуправления было предложено выразить недоверие его главе Андрею Клочку из-за "неспособности качественно коммуникировать с председателями подкомитетов, которые на заседаниях обсуждают соответствующие реалиям и вызовам в стране законопроекты".

Клочко также фигурировал в судебном деле о задолженности коммунальному предприятию Житомирской области почти 15 000 грн.

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