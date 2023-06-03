Крушил машины палкой: в Киеве поймали автомобильного хулигана

Полиция проверяет задержанного на причастность к воровству с авто.

В Киеве на парковке возле здания суда правоохранители задержали хулигана, который крушил один из автомобилей палкой.

Как сообщили ТСН.ua в управлении Службы судебной охраны в Киеве и Киевской области, 2 июня сотрудники судебной охраны, обеспечивая охрану Деснянского районного суда, заметили, что возле автомобилей, находящихся на парковке недалеко от здания правосудия, бродит некий гражданин, заглядывая в салонов авто.

Впоследствии мужчина начал крушить один из автомобилей. Чтобы прекратить правонарушение, судебные охранники задержали незнакомца и сообщили о случившемся на спецлинию 102.

Мужчина отчаянно бил палкой по автомобилю, сопротивлялся во время задержания. Сейчас полиция проверяет его на причастность к воровству с авто.

Следственно-оперативная группа Национальной полиции установила владельца поврежденной легковушки, а хулигана доставила в управление полиции для выяснения причин такого поведения и составления соответствующих административных материалов.

В Киеве неизвестный крушил авто

Напомним, ранее сообщалось, что в Печерском районе Киева на проезжую часть бульвара Леси Украинки упала электроопора.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Киеве под поезд в метро попала женщина, пострадавшая погибла.

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