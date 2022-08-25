"Крота" ФСБ в Кабмине приговорили к 12 годам заключения

Заведующего отделом Секретариата Кабмина, который шпионил на ФСБ РФ, Шевченковский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Мужчину признали виновным в государственной измене. Кроме тюремного срока суд назначил конфискацию всего имущества, находящегося в его собственности.

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Напомним, что в начале года СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. Фигуранты передавали врагу разную разведывательную информацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей. Российские кураторы платили им за информацию от 2 до 15 тыс. дол. в зависимости от уровня секретности и важности собранных данных.

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