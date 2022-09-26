"Крошил технику, а потом — прыгнул": в Киеве 10-летний мальчик стал жертвой "Синего кита"

Сейчас мальчик в реанимации, у него констатировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом крестцово-копчикового отдела позвоночника, перелом грудины без смещения обломков, оглушение.

В Киеве 10-летний мальчик стал жертвой "Синего кита". Он прыгнул из окна шестого этажа.

К счастью, мальчик выжил и находится в реанимации.

Об этом пишет "Вечерний Киев".

Врач-дерматолог Ольга Ткаченко на своей странице в инстаграм 15 сентября написала: "Мой ребенок Никита, 10 лет, стал жертвой "Синего кита". Не могу до сих пор поверить! Я нашла лично доказательство того, что ребенок стал жертвой известной террористической манипуляции".

По словам матери, админы группы пошагово готовили ее ребенка к суициду. Об этом свидетельствуют диалоги кураторов с сыном. Это подтверждает и сам Никита.

"Про кураторов группы мне пока никакой информации из киберполиции не рассказали — продолжается следствие. У них у всех (кураторов, — ред.) ники и аватарки аниме. Эти люди детям дают разные задачи. По словам Никиты, начинается все с "нарисуй кита на бумаге и заканчивается: "порежь себя, поссорься с родителями, прыгни из окна", — рассказала Ольга Ткаченко 26 сентября.

По словам Ольги, под влиянием админов сын начал бить технику, а 13 сентября — прыгнул.

"Я как раз тогда вышла из дома на несколько минут в аптеку, потому что сын приболел. А когда возвращалась — возле дома уже стояла скорая и полиция… Тот прыжок мой сын не помнит", — добавляет мать.

В настоящее время 10-летний Никита в реанимации. За его жизнь борются врачи столичного Охматдета.

"Никита уже понемногу ест. Самое главное теперь – восстановить позвоночник. Впереди продолжительная реабилитация, с которой мы обязательно справимся!" — говорит мать парня.

Согласно справке из Охматдета, которую мама обнародовала на своей странице, у Никиты констатировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом крестцово-копчикового отдела позвоночника, перелом грудины без смещения обломков, оглушение и т.д.

К тому же в заключении врачи указали, что ребенок болеет коронавирусом. Имеется дыхательная недостаточность третьей степени.

Никита находится на стационарном лечении в отделении интенсивной и эфферентной острых интоксикаций.

Сейчас мама обирает средства для лечения Никиты. Ориентировочная сумма для того, чтобы поставить сына на ноги – миллион гривен. Большая сумма предполагает возможное лечение за границей и длительную работу с психологом.

На 26 сентября уже удалось собрать 358 588 гривен. Финансово помочь семье можно по ссылке.

Напомним, что "группы смерти" – это сообщества, сосредоточенные преимущественно в сети Вконтакте, рассчитанные на подростков. Начинается все с того, что их администраторы дают участникам групп травматические "задания" – например сознательно порезать себе руки лезвием, отсняв все это на видео. Конечная цель "игры" — доведение ребенка до самоубийства, которое он также должен зафиксировать на камеру. Впервые о "группах смерти" наподобие сообществ "Синий кит", "Тихий дом", "Разбуди меня в 4:20" заговорили еще в мае 2017 года в России.

"Группы смерти" обычно создают люди с ненормальной психикой

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