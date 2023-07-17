Критические повреждения: как в столице инспектировали ключевые мосты Патона и Метро

Правительственная комиссия в столице продолжает инспекцию аварийных мостов. Первые выводы свидетельствуют о том, что 10% из них находятся в критическом состоянии.

Инспекцию начали с Киева, чтобы проверить главные артерии, соединяющие два берега Днепра – мост Патона и мост Метро, передает корреспондент ТСН Денис Чиж.

Месяц назад из-за критического состояния мостов правительственная комиссия решила собраться на набережной Днепра.

Инспекция моста Метро

Первым инспектируют мост Метро, соединяющий два берега Киева. На нем расположена одна из веток метрополитена. Мост построили 58 лет назад. Это было первое в мире Арковое сооружение с большими прогонами, спроектированное на сухих стыках. Уже несколько лет он имеет 5-е эксплуатационное состояние, то есть аварийное. И это при том, что пропускная способность моста более 150 тысяч человек в сутки.

На мостах Патона и Метро зафиксировали критические повреждения

При осмотре оказывается, что один из канатов оборвался. Фактически в результате происходит уменьшение грузоподъемности. Не соблюдение правил по грузоподъемности может привести к еще более аварийной ситуации. Инспекторы со всех сторон обходят постройку по несколько раз, чтобы зафиксировать ключевые проблемы.

Инспекция моста Патона

Следующий мост – Патона. Это первый в мире цельносварный мост длиной 1543 метра и он тоже аварийный.

После осмотра оказывается, что на мосту интенсивная коррозия металлов. Балки металла незащищены защитным покрытием, из-за чего происходит отшелушение определенного слоя металла. Связи между балками тоже в плохом состоянии.

После ревизии, очевидно, что оба моста нуждаются в реконструкции или капитальном ремонте. И прежде всего, отмечает комиссия, меры по эксплуатационному содержанию.

Что говорят эксперты?

Директор ГП «ГосдорНИИ» Артем Безуглый рассказывает, что каждый, кто содержит мост, должен выполнять процедуру осмотра: фиксировать дефекты и принять меры по эксплуатационному содержанию.

"Если мы видим дефекты, то их нужно максимально устранить, чтобы не допустить дальнейшее разрушение сооружения, если мост аварийный, то он нуждается в осмотре ежегодно минимум дважды в год, и обследование раз в год. Мы уже нарушили нормы", — признается Безуглый.

На мостах Патона и Метро зафиксировали критические повреждения

Городской голова Виталий Кличко в Сети написал, что перестроить мост Метро по оценкам европейских специалистов стоит не менее 500 млн евро. Проект, разрабатываемый иностранными инвесторами в начале полномасштабного вторжения, приостановлен.



"Город разрабатывает проект первоочередных противоаварийных работ на этом мосту. И планируем начать обновление моста Метро в следующем году. Напомню, что часть этого мостового перехода, мост через Русанский пролив, обновили в 2020 году. Чтобы разгрузить и закрыть на ремонт городов Метро, мы делаем все, чтобы в этом году запустить автомобильное сообщение между левым и правым берегом Подольско-Воскресенского мостового перехода", — написал мэр.

Что предшествовало?

Отметим, что проверки мостов начались на фоне скандалов между центральными и киевскими властями. Обещания открыть новый Подольский мост стали ключевым пунктом предвыборной программы мэра еще три года назад. Тогда же Национальное антикоррупционное бюро возбудило уголовное производство по фактам злоупотребления властью во время проведения тендера на достройку Подольского моста. Ремонт и строительство мостов сопровождается коррупционными скандалами и передачей сооружений с одного баланса в другой.



Сергей Деркач, заместитель министра развития общин территорий и инфраструктуры, отмечает, что Служба восстановления Киевской области получила разрешение на заказ работ по проектированию реставрации моста Патона и такой тенднер состоится уже в следующем месяце.

На мостах Патона и Метро зафиксировали критические повреждения

"По другим объектам будет конкретный план мероприятий, созданный комиссией и уже после этого будет конкретный план", — отмечает он.

В инспекции говорят, такой визуальный осмотр – это только первый шаг. Чтобы полностью обследовать такие сооружения, понадобится месяц полевых работ. На следующей неделе мосты через Днепр будут проверены в других регионах Украины. Именно они имеют наибольшую интенсивность движения и стратегическое значение для обороноспособности государства.

Мосты - в критическом состоянии и нуждаются в немедленном ремонте

Ранее мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что мост Патона и мост Метро находятся в аварийном состоянии, а Дарницкий мост не введен в эксплуатацию. По словам столичного головы, сейчас ремонтируются Северный и Южный мосты.

Отметим, в начале июля министр развития общин Александр Кубраков сообщил о завершении работ на Дарницком мосту и открытии движения двумя его вновь съездами – в сторону моста Патона и Осокорков.

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