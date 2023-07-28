Крики о помощи услышали соседи: на Киевщине из колодца спасли мужчину (видео)

Полицейские Киевщины помогали в спасении упавшего в колодец жителя Синявы "Вопли о помощи услышали соседи пострадавшего и сразу вызвали правоохранителей. По приезду, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции вызвали другие экстренные службы, разобрали верхнюю часть конструкции колодца и поддерживали мужчину – отметил глава полиции столичного региона Андрей Небитов. В дальнейшем, совместными усилиями с сотрудниками ГСЧС, пострадавшего извлекли из водяной ловушки. К счастью, серьезных травм мужчина не получил. Гордимся такими стражами порядка и выражаем благодарность сержанту полиции Андрею Щербаню и старшему сержанту полиции Василию Никитчуку, которые вовремя сориентировались и помогли в спасении мужчины. Полицейские Киевщины всегда готовы помочь! При необходимости звоните на спецлинию «102». Узнайте об оперативных и достоверных новостях Киевщины на нашем Telegram-канале https://t.me/policekyivregion. #полиция #полицияКиевщины МВД Украины УНИАН Взгляд Киевщина — информационное агентство Телеканал "Прямой" Факты недели Взгляд Киевщина LIVE Моя Киевщина Телеканал "Прямой" Взгляд Киевщина — информационное агентство ТСН Неделя СТБ Телеканал ICTV Моя Киевщина УНН. Украинские Национальные Новости Факты недели КиевВласть — Новости Киева и области Телеканал ICTV Обозреватель УНИАН ТСН Неделя