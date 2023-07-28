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Крики о помощи услышали соседи: на Киевщине из колодца спасли мужчину (видео)

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Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Крики о помощи услышали соседи: на Киевщине из колодца спасли мужчину (видео)

Серьезных травм потерпевший не получил

Полицейские разобрали верхнюю часть конструкции колодца и поддерживали мужчину до приезда спасателей.

В Киевской области в селе Синява Ракитнянской общины полицейские и спасатели вытянули мужчину из водяной ловушки.

Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небытов в Telegram.

Крики о помощи услышали соседи пострадавшего и вызвали правоохранителей.

Приехав на место вызова сотрудники сектора реагирования патрульной полиции вызвали другие экстренные службы.

Полицейские разобрали верхнюю часть конструкции колодца и поддерживали мужчину до приезда спасателей. Далее совместными усилиями они вытащили мужчину из колодца.

Серьезных травм потерпевший не получил.

Полицейские Киевщины помогали в спасении упавшего в колодец жителя Синявы "Вопли о помощи услышали соседи пострадавшего и сразу вызвали правоохранителей. По приезду, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции вызвали другие экстренные службы, разобрали верхнюю часть конструкции колодца и поддерживали мужчину – отметил глава полиции столичного региона Андрей Небитов. В дальнейшем, совместными усилиями с сотрудниками ГСЧС, пострадавшего извлекли из водяной ловушки. К счастью, серьезных травм мужчина не получил. Гордимся такими стражами порядка и выражаем благодарность сержанту полиции Андрею Щербаню и старшему сержанту полиции Василию Никитчуку, которые вовремя сориентировались и помогли в спасении мужчины. Полицейские Киевщины всегда готовы помочь! При необходимости звоните на спецлинию «102». Узнайте об оперативных и достоверных новостях Киевщины на нашем Telegram-канале https://t.me/policekyivregion. #полиция #полицияКиевщины МВД Украины УНИАН Взгляд Киевщина — информационное агентство Телеканал "Прямой" Факты недели Взгляд Киевщина LIVE Моя Киевщина Телеканал "Прямой" Взгляд Киевщина — информационное агентство ТСН Неделя СТБ Телеканал ICTV Моя Киевщина УНН. Украинские Национальные Новости Факты недели КиевВласть — Новости Киева и области Телеканал ICTV Обозреватель УНИАН ТСН Неделя

Опубликовано Полиция Киевской области Пятница, 28 июля 2023 г.

Напомним, в Киевской области агрессивный пес напал на 12-летнего мальчика. У ребенка – рана на руке и перелом кисти.

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Дата публикации
Просмотры
350
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