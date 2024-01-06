Крещение в Киеве 6 января – фото

В субботу, 6 января 2024 года, украинцы впервые празднуют Крещение в этот день из-за перехода ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь. Крещение или Крещение Господне – великий христианский праздник, ранее всегда приходившийся на 19 января. Однако после 1 сентября 2023 года его дата изменилась на 6 января.

Из-за военного положения и регулярных атак РФ по Украине киевлян просили отказаться в этот день от проведения массовых мероприятий и купаний в проруби. Однако некоторые люди все-таки пришли окунуться в Днепр.

Как пишет "Телеграф", в Оболонском районе Киева на одном из пляжей было организовано дежурство всех экстренных служб: полиции, медиков скорой помощи, спасателей и пожарных.

Крещенские купания в Киеве 6 января 2024 года

Однако в этом году на пляже столицы нет особого ажиотажа и купаются только единицы.

Крещенские купания в Киеве 6 января 2024 года

Крещенские купания в Киеве 6 января 2024 года

Крещенские купания в Киеве 6 января 2024 года

Крещение означает крещение Иисуса Христа, состоявшееся в реке Иордан. Это событие считается одним из важнейших в церковной традиции. Есть немало обрядов, которые всегда проводят в этот день. Так, например, священники погружают в воду крест, освящая ее. Считается, что после такого ритуала вода становится святой и обретает особую духовную силу.

Традиционно праздник сопровождается купаниями в проруби, а христиане придают воде в этот день особые целебные свойства. Считается, что вода на Крещение имеет способность излечивать как физически, так и духовно, а также не портится и ее можно хранить в течение целого года.

Напомним, маленький мужчина, фото которого после обстрела Киева облетело весь мир, нуждается в помощи (фото).

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