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Крещение 2022 в Киеве: где можно безопасно нырнуть в прорубь (адреса)

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Крещение 2022 в Киеве: где можно безопасно нырнуть в прорубь (адреса)

УНИАН

Каждый год 19 января украинцы празднуют большой праздник Крещение Господне, Крещение или Богоявление Господне.

По традиции на Крещение, 19 января, киевляне окунаются в проруби. В столице в этом году подготовят 15 локаций, где можно купаться безопасно. Там установят биотуалеты, кабинки для переодевания, а также будут дежурить медики и спасатели.

Об этом ТСН.ua рассказали в КП "Плесо".

Основная локация – Гидропарк

Основную локацию для ныряния оборудуют в Гидропарке, пляж "Детский". В среду, 19 января, в 13:00 здесь проведут праздничное богослужение и освящение воды. На пляже для горожан положат ковровую дорожку от ворот до места освящения воды.

Полный список оборудованных прорубей в Киеве:

  • Зона отдыха "Детская", Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров;
  • "Венеция", Днепровский район, р. Днепр, остров Долобецкий;
  • "Наталка", Оболонский район, залив Наталка, ул. Приречная;
  • "Наталка 2" (парк);
  • "Галерна", Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская;
  • "Предмостная Слободка". Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров;
  • "Тельбин", Днепровский район, ул. Тычины;
  • "Радуга", Днепровский район, ул. Радужная, озеро Радуга;
  • "Троещина", Деснянский район, ул. Оноре де Бальзак;
  • "Пуща-Водица", Оболонский район, пруд №8 на р. Горенко;
  • "Вербное", Оболонский район, озеро Вербное, ул. Приозерная;
  • "Центральная", Днепровский район, р. Днепр, остров Труханов;
  • Озеро Иорданское, Оболонский район, ул. Иорданская-пр. Оболонский;
  • "Радуга", Днепровский район, ул. Никольско-Слободская. 7;
  • "Черторой". Деснянский район, р. Днепр, остров Муромец.

Организм желательно готовить заранее

Напомним, что прыжок в ледяную воду может вызвать спазм сосудов и даже остановку сердца. Чтобы экстремальное погружение прошло без последствий, говорят, организм желательно готовить раньше времени, а нырять только в специально обустроенных местах. Кроме того, не советуют находиться в холодной воде дольше 30 секунд.

На Закарпатье спасатели учили людей правильно погружаться в Крещение | Новости Украины

На Закарпатье спасатели учили людей правильно погружаться в Крещение | Новости Украины

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