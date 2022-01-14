Крещение 2022 в Киеве: где можно безопасно нырнуть в прорубь (адреса)

Крещение 2022 в Киеве: где можно безопасно нырнуть в прорубь (адреса)

Каждый год 19 января украинцы празднуют большой праздник Крещение Господне, Крещение или Богоявление Господне.

По традиции на Крещение, 19 января, киевляне окунаются в проруби. В столице в этом году подготовят 15 локаций, где можно купаться безопасно. Там установят биотуалеты, кабинки для переодевания, а также будут дежурить медики и спасатели.

Об этом ТСН.ua рассказали в КП "Плесо".

Основная локация – Гидропарк

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Основную локацию для ныряния оборудуют в Гидропарке, пляж "Детский". В среду, 19 января, в 13:00 здесь проведут праздничное богослужение и освящение воды. На пляже для горожан положат ковровую дорожку от ворот до места освящения воды.

Полный список оборудованных прорубей в Киеве:

Зона отдыха "Детская", Днепровский район , р. Днепр, Венецианский остров;

, р. Днепр, Венецианский остров; "Венеция", Днепровский район , р. Днепр, остров Долобецкий;

, р. Днепр, остров Долобецкий; "Наталка", Оболонский район , залив Наталка, ул. Приречная;

, залив Наталка, ул. Приречная; "Наталка 2" (парк);

"Галерна", Голосеевский район , ул. Набережно-Корчеватская;

, ул. Набережно-Корчеватская; "Предмостная Слободка". Днепровский район , р. Днепр, Венецианский остров;

, р. Днепр, Венецианский остров; "Тельбин", Днепровский район , ул. Тычины;

, ул. Тычины; "Радуга", Днепровский район , ул. Радужная, озеро Радуга;

, ул. Радужная, озеро Радуга; "Троещина", Деснянский район , ул. Оноре де Бальзак;

, ул. Оноре де Бальзак; "Пуща-Водица", Оболонский район , пруд №8 на р. Горенко;

, пруд №8 на р. Горенко; "Вербное", Оболонский район , озеро Вербное, ул. Приозерная;

, озеро Вербное, ул. Приозерная; "Центральная", Днепровский район , р. Днепр, остров Труханов;

, р. Днепр, остров Труханов; Озеро Иорданское, Оболонский район , ул. Иорданская-пр. Оболонский;

, ул. Иорданская-пр. Оболонский; "Радуга", Днепровский район , ул. Никольско-Слободская. 7;

, ул. Никольско-Слободская. 7; "Черторой". Деснянский район, р. Днепр, остров Муромец.

Организм желательно готовить заранее

Напомним, что прыжок в ледяную воду может вызвать спазм сосудов и даже остановку сердца. Чтобы экстремальное погружение прошло без последствий, говорят, организм желательно готовить раньше времени, а нырять только в специально обустроенных местах. Кроме того, не советуют находиться в холодной воде дольше 30 секунд.

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