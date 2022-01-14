Крещение 2022 в Киеве: где можно безопасно нырнуть в прорубь (адреса)

Каждый год 19 января украинцы празднуют большой праздник Крещение Господне, Крещение или Богоявление Господне.
По традиции на Крещение, 19 января, киевляне окунаются в проруби. В столице в этом году подготовят 15 локаций, где можно купаться безопасно. Там установят биотуалеты, кабинки для переодевания, а также будут дежурить медики и спасатели.
Об этом ТСН.ua рассказали в КП "Плесо".
Основная локация – Гидропарк
Основную локацию для ныряния оборудуют в Гидропарке, пляж "Детский". В среду, 19 января, в 13:00 здесь проведут праздничное богослужение и освящение воды. На пляже для горожан положат ковровую дорожку от ворот до места освящения воды.
Полный список оборудованных прорубей в Киеве:
- Зона отдыха "Детская", Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров;
- "Венеция", Днепровский район, р. Днепр, остров Долобецкий;
- "Наталка", Оболонский район, залив Наталка, ул. Приречная;
- "Наталка 2" (парк);
- "Галерна", Голосеевский район, ул. Набережно-Корчеватская;
- "Предмостная Слободка". Днепровский район, р. Днепр, Венецианский остров;
- "Тельбин", Днепровский район, ул. Тычины;
- "Радуга", Днепровский район, ул. Радужная, озеро Радуга;
- "Троещина", Деснянский район, ул. Оноре де Бальзак;
- "Пуща-Водица", Оболонский район, пруд №8 на р. Горенко;
- "Вербное", Оболонский район, озеро Вербное, ул. Приозерная;
- "Центральная", Днепровский район, р. Днепр, остров Труханов;
- Озеро Иорданское, Оболонский район, ул. Иорданская-пр. Оболонский;
- "Радуга", Днепровский район, ул. Никольско-Слободская. 7;
- "Черторой". Деснянский район, р. Днепр, остров Муромец.
Организм желательно готовить заранее
Напомним, что прыжок в ледяную воду может вызвать спазм сосудов и даже остановку сердца. Чтобы экстремальное погружение прошло без последствий, говорят, организм желательно готовить раньше времени, а нырять только в специально обустроенных местах. Кроме того, не советуют находиться в холодной воде дольше 30 секунд.
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