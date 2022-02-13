Крещатик в темноте: почему в центре и окрестностях Киева нет света

Крещатик в темноте: почему в центре и окрестностях Киева нет света

Специалисты планируют возобновить поставки электроэнергии до полуночи 13 февраля.

В центре Киева и на прилежных улицах столицы нет электроснабжения. Причина – аварийное отключение света.

Об этом сообщают на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Согласно информации, света нет на некоторых улицах в Печерском, Голосеевском, Шевченковском районах. Отключение произошло поздно вечером – в 22 часов.

Жители таких улиц остались без электроэнергии:

Крещатик, ул. (Печерский)

Бассейная, ул. (Печерский)

Батумская, ул. (Голосеевский)

Гвардейская ул. (Голосеевский)

Дарвина, ул. (Печерский)

Эстонская, ул. (Шевченковский)

Кропивницкого, ул. (Печерский)

Круглоуниверситетская, ул. (Печерский)

Крутой, узв. (Печерский)

Сквирская, ул. (Голосеевский)

Отмечается, что специалисты планируют возобновить поставки электроэнергии до полуночи 13 февраля.

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