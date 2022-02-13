Крещатик в темноте: почему в центре и окрестностях Киева нет света

Специалисты планируют возобновить поставки электроэнергии до полуночи 13 февраля.
В центре Киева и на прилежных улицах столицы нет электроснабжения. Причина – аварийное отключение света.
Об этом сообщают на сайте ДТЭК Киевские электросети.
Согласно информации, света нет на некоторых улицах в Печерском, Голосеевском, Шевченковском районах. Отключение произошло поздно вечером – в 22 часов.
Жители таких улиц остались без электроэнергии:
- Крещатик, ул. (Печерский)
- Бассейная, ул. (Печерский)
- Батумская, ул. (Голосеевский)
- Гвардейская ул. (Голосеевский)
- Дарвина, ул. (Печерский)
- Эстонская, ул. (Шевченковский)
- Кропивницкого, ул. (Печерский)
- Круглоуниверситетская, ул. (Печерский)
- Крутой, узв. (Печерский)
- Сквирская, ул. (Голосеевский)
Отмечается, что специалисты планируют возобновить поставки электроэнергии до полуночи 13 февраля.
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