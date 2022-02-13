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Крещатик в темноте: почему в центре и окрестностях Киева нет света

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Крещатик в темноте: почему в центре и окрестностях Киева нет света

УНИАН

Специалисты планируют возобновить поставки электроэнергии до полуночи 13 февраля.

В центре Киева и на прилежных улицах столицы нет электроснабжения. Причина – аварийное отключение света.

Об этом сообщают на сайте ДТЭК Киевские электросети.

Согласно информации, света нет на некоторых улицах в Печерском, Голосеевском, Шевченковском районах. Отключение произошло поздно вечером – в 22 часов.

Жители таких улиц остались без электроэнергии:

  • Крещатик, ул. (Печерский)
  • Бассейная, ул. (Печерский)
  • Батумская, ул. (Голосеевский)
  • Гвардейская ул. (Голосеевский)
  • Дарвина, ул. (Печерский)
  • Эстонская, ул. (Шевченковский)
  • Кропивницкого, ул. (Печерский)
  • Круглоуниверситетская, ул. (Печерский)
  • Крутой, узв. (Печерский)
  • Сквирская, ул. (Голосеевский)

Отмечается, что специалисты планируют возобновить поставки электроэнергии до полуночи 13 февраля.

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