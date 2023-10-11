"Крепость" Boho пала: начался демонтаж незаконной террасы скандального ресторана (фото)

В Киеве продолжается демонтаж уличной террасы Boho club — заведения, работавшего в комендантский час уже не первый месяц.

Об этом сообщил журналист "Украинской правды" Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

Более 4 тысяч пользователей соцсети поддержали сообщение и около двухсот оставили свои комментарии.

В Киеве проходит демонтаж уличной террасы Boho club Фото: facebook/Mykhailo Tkach

В то же время некоторые заметил, что так называемую летнюю площадку Boho на улице Федорова в столице демонтируют из-за ненужности в течение холодного времени года.

В Киеве проходит демонтаж уличной террасы Boho club Фото: facebook/Mykhailo Tkach

Однако, как стало известно, летняя площадка Boho оказалась незаконной, поэтому владелец пообещал снести ее.

Терраса содержит признаки капитального сооружения. Городские власти выдали предписание владельцу на демонтаж, сообщил директор департамента территориального контроля города Киева Михаил Будилов в комментарии "Экономической правде".

"Инспектор внес предписание владельцу по демонтажу указанного сооружения. Владелец, ФЛП Ростислав Ручко, направил письмо на КП по демонтажу указанного объекта собственными силами до 15 октября 2023 года", – сообщил Будилов.

Напомним, столичное заведение Boho club работало в комендантский час несколько месяцев, пока на это не обратил внимание общественности журналист "Украинской правды" Михаил Ткач.

В полиции сообщили, что проверили развлекательное заведение и установили нарушения.

Известно, что администратор заведения привлечен к ответственности. На него был составлен протокол об административном правонарушении. Санкция статьи предусматривает от 6800 до 13600 гривен штрафа.

Тем временем в МВД обещают усилить наказание за "гулянки" во время комендантского часа.

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