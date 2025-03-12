Коррупционный скандал в "Киевзеленстрое": руководство поймали на "откатах" в 25 млн грн (фото)

Топ-чиновников "Киевзеленстроя" поймали на коррупционной схеме с "откатами", которая должна была принести им более 25 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

"Это — 15% от суммы перечисленных подрядчикам средств за выполненные работы в течение 2024 года. Только за февраль 2025 задокументировано получение руководителями коммунального объединения КГГА более 3 млн грн", — говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители задержали генерального директора, его первого и заместителя начальника управления капитальных вложений. Им объявлены подозрения. Также среди фигурантов – представители коммерческих структур. В ходе обысков изъято более 4 млн грн, из которых 3,2 млн грн – сумма "отката".

СБУ задержала чиновников Киевзеленстроя

СБУ задержала чиновников Киевзеленстроя / Фото: Департамент коммуникации Нацполиции Украины

Всем должностным лицам избраны меры пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога 51,4 млн грн для каждого.

Напомним, ранее мы писали о том, что военный с тяжелым ранением шокировал, как врачи потребовали от него деньги.

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