Коронавирусом в Киеве болеют более 20 тысяч человек: статистика на 31 января

Коронавирусом в Киеве болеют более 20 тысяч человек: статистика на 31 января

Больше всего новых случаев заболевания – в Деснянском районе.

В Киеве за минувшие сутки, 30 января, зафиксировали 1 026 новых случаев коронавируса. За сутки в столице выздоровели 414 киевлян, умерли – 5.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко у себя в Facebook.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе – 182, в Дарницком – 169 и в Святошинском районе – 142 случая.

Всего в столице коронавирусом сейчас болеют 21 113 человек. С начала пандемии было зафиксировано 365 630 подтвержденных случаев заболевания, выздоровели 335 992 человек, умерли 8 505.

Напомним, что накануне, 29 января, зарегистрировали 1 058 новых случаев COVID-19 в столице.

В Украине за минувшие сутки, 30 января, заразились коронавирусом 22 026 человек. Больше новых заражений — во Львовской, Хмельницкой и Житомирской областях.

Кроме того, прививки против коронавируса за неделю сделали 20 983 человека. Первую дозу получили 6 524 человека, вторую дозу — 7 653 человека, дополнительную дозу получили 98 человек, бустерную дозу — 6 708 человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус продолжает бить рекорды в Украине

Читайте также: