"Коронавируса не существует": в киевском метро в час пик образовалась давка и толкотня (фото)

"Коронавируса не существует": в киевском метро в час пик образовалась давка и толкотня (фото)

Стала известна причина коллапса в столичной подземке.

В начале недели в метро Киева в час пик образовалась давка и толкотня.

Одной из причин является начало ремонта на Южном мосту.

Об этом сообщил "Киев Оперативный" и обнародовал соответствующее фото.

"К ежегодному сентябрьскому буму в метро, связанному с началом занятий в школах, университетах и садах, в этом году добавилось еще и очень своевременное начало ремонта на Южном мосту. Поэтому в метро теперь будет тесно, но это нормально, карантина ведь нет, или есть?", — говорится в подписи под фото.

Киев Оперативный

В комментариях пользователи пишут: "Коронавируса не существует?", "... Вновь расшатывают для локдауа все", "Что вы постоянно о карантине пишете, очень хотите?".

Напомним, коэффициент выявления новых случаев COVID-19 в Украине превысил предельно допустимые для "зеленой" зоны 4%. Вскоре страна может выйти из "зеленого" уровня эпидопасности.

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