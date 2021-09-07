Коронавирус в Киевской области: как будут работать школы региона в случае усиления карантина

Коронавирус в Киевской области: как будут работать школы региона в случае усиления карантина

В условиях "желтой" или "оранжевой" зоны эпидопасности разрешено будет работать только тем учебным заведениям, где вакцинировано 80% работников.

Стало известно, как будут работать учебные заведения Киевской области в случае усиления карантинных норм.

Об этом рассказал председатель Киевской облгосадминистрации Василий Володин во время брифинга 7 сентября.

"В условиях "желтой" или "оранжевой" зоны эпидопасности разрешено будет работать только тем учебным заведениям, где вакцинировано 80% работников. Именно поэтому сейчас мы формируем график вакцинации наших педагогов. Ключевая задача — достичь 80% привитых педагогов во всех учебных заведениях региона. Если этого не будет сделано, нам придется принимать решение о переводе тех школ, где процент меньше, на дистанционную форму обучения. Поэтому призываю наших педагогов: вакцинируйтесь. Так вы сможете не только обеспечивать работу школ в нашей области, но и самое главное — уберечь себя и своих родных от риска заразиться ", — отметил Володин.

Председатель Киевской ОГА детализировал, что среди педагогов региона провели 55 733 прививки.

Две дозы вакцины против COVID-19 получили уже 25 023 человека.



В целом в Киевской области функционируют 1179 учебных заведений. Из этого количества пока только 201 заведение достигло показателя в 80% работников, прошедших полный курс вакцинации.

Напомним, коэффициент обнаружения новых случаев COVID-19 в Украине превысил предельно допустимые для "зеленой" зоны 4%. Вскоре страна может выйти из "зеленого" уровня эпидопасности.

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