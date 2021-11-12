Коронавирус в Киеве: журналисты сняли на видео о том, что происходит в крематории

Коронавирус в Киеве: журналисты сняли на видео о том, что происходит в крематории

Обычно умерших в результате COVID-19 хоронят в закрытом гробу.

Киев с 1 ноября находится в "красной" зоне карантина. Ежедневно в городе фиксируют десятки смертей в результате коронавируса.

Распространяются слухи, что в столичных крематориях стоят очереди. Сайт "Сегодня" обнародовал видео о том, что там на самом деле происходит.

Сотрудник крематория говорит, что к ним привозят тела умерших целый день, но это не значит, что все они умерли от коронавируса.

"Статистику я вам не назову. Но пойдите в крематорий и сами поймете, кто умер от коронавируса, а кто по другим причинам. Видите, там уже начал шуметь мотор, скоро дым пойдет", – объясняет мужчина и указывает на склон, черный от копоти, над которым поднимался небольшой дымок.

Обычно умерших в результате коронавируса больных хоронят в закрытом гробу.

Представители ритуальных фирм стараются много не говорить о своей работе.

"Я бы не сказал, что мы загружены работой. Обычные будни. За день несколько похорон", – рассказал мужчина, занимавшийся организацией церемонии прощания.

Напомним, столичный крематорий обнародовал данные о количестве кремаций жертв COVID-19.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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