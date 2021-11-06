Коронавирус в Киеве: за сутки — больше 1400 инфицирований и 41 смерть

В пятницу пришлось госпитализировать больше 600 человек с подтвержденными диагнозами и подозрениями на COVID-19 и пневмониями.
В Киеве за минувшие сутки, 5 ноября, COVID-19 лабораторно подтвердили у 1426 жителей столицы.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация.
Количество госпитализаций в Киеве 5 ноября 2021 года:
- +110 госпитализированных больных коронавирусом.
- +524 госпитализированных с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
В пятницу из-за осложнений в результате инфицирования коронавирусом умер 41 человек.
Всего за минувшие сутки, 5 ноября, в Украине подтвердили 25063 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них детей – 1541, медработников – 398. Смерти из-за осложнений от COVID — 793. Выздоровели – 11817 человек.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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