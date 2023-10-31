Коронавирус в Киеве: за неделю зафиксировано пять смертей от COVID-19

COVID-19 за текущую неделю заболели 868 человек, в том числе 59 детей до 17 лет.

В Киеве за 43-ю неделю 2023 года зарегистрировано 12 992 новых случая заболевания гриппом и ОРВИ, в том числе COVID-19.

Об этом сообщили в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней Минздрава 31 октября.

Уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 44,9%. В настоящее время этот показатель составляет 440,1.

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COVID-19 за текущую неделю заболели 868 человек, в том числе 59 детей до 17 лет. Госпитализированы 126 человек, из которых 39 детей. В отделении реанимации и интенсивной терапии находится 17 пациентов, в том числе один ребенок. На прошлой неделе зарегистрировано пять летальных исходов.

Отмечаем, что наиболее действенной защитой от тяжелого течения коронавирусной болезни есть вакцинация.

Отметим, что вакцинацию против коронавирусной инфекции в Украине могут сделать обязательной для некоторых категорий граждан, так называемых групп риска.

Напомним, на территории Украины обнаружено 10 случаев нового подвида штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон", вызывающего заболевание COVID-19.

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