Коронавирус в Киеве в воскресенье стремительно пошел на убыль: статистика на 28 ноября

Коронавирус в Киеве в воскресенье стремительно пошел на убыль: статистика на 28 ноября

В столице подтверждено 296 742 случая COVID-19.

По состоянию на утро 28 ноября в Киеве зафиксировано 549 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 1081 случай меньше, чем 27 ноября (1630 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 296 742 случая COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 253 383 человека ( 281 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 7 448 человека ( 31 за сутки)

В Киевской области зафиксировано 172 554 случая COVID-19 (433 новых случая за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 149 151 человек ( 2 18 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 4 128 человек (6 за сутки)

Напомним, изменен срок действия желтого сертификата, подтверждающего прививку одной дозой вакцины. Он будет составлять 30 дней, раньше это было 120 дней.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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