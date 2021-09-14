Коронавирус в Киеве стремительно пошел вверх, за сутки — 10 умерших: статистика на 14 сентября

Коронавирус в Киеве стремительно пошел вверх, за сутки — 10 умерших: статистика на 14 сентября

Всего в столице подтверждены 228 273 случая COVID-19.

По состоянию на утро 14 сентября в Киеве зафиксировано 412 новых случаев коронавируса за сутки. Это почти в 2,5 раза больше, чем 13 сентября (166 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 228 273 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 218 488 человек (201 за сутки)

человек за сутки) умерли 5 318 человек (10 человек за сутки)

В Киевской области зафиксирован 130 681 случай COVID-19 (101 новый случай за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 126 112 человек ( 37 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 822 человека (трое за сутки)

Напомним, Киев готовится к серьезному локдауну.

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