Коронавирус в Киеве стремительно пошел вверх: статистика на 26 августа

Коронавирус в Киеве стремительно пошел вверх: статистика на 26 августа

Всего в столице подтверждены 223 104 случая COVID-19.

По состоянию на утро 26 августа в Киеве зафиксировано 264 новых случая коронавируса за сутки. Это почти в два с половиной раза больше, чем 25 августа (109 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 223 104 случая COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 215 246 человек ( 217 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 275 человек (четверо за сутки)

В Киевской области зафиксировано 129 127 случаев COVID-19 (56 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровела 125 352 человека ( девять за сутки)

человека ( за сутки) умерли 2 789 человек (двое за сутки)

Напомним, ученые узнали, у кого есть большие шансы попасть в больницу из-за COVID-19.

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