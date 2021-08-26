Коронавирус в Киеве стремительно пошел вверх: статистика на 26 августа

Всего в столице подтверждены 223 104 случая COVID-19.
По состоянию на утро 26 августа в Киеве зафиксировано 264 новых случая коронавируса за сутки. Это почти в два с половиной раза больше, чем 25 августа (109 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 223 104 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 215 246 человек (217 за сутки)
- умерли 5 275 человек (четверо за сутки)
В Киевской области зафиксировано 129 127 случаев COVID-19 (56 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровела 125 352 человека (девять за сутки)
- умерли 2 789 человек (двое за сутки)
Напомним, ученые узнали, у кого есть большие шансы попасть в больницу из-за COVID-19.