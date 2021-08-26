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Коронавирус в Киеве стремительно пошел вверх: статистика на 26 августа

Коронавирус в Киеве стремительно пошел вверх: статистика на 26 августа

КГГА

Всего в столице подтверждены 223 104 случая COVID-19.

По состоянию на утро 26 августа в Киеве зафиксировано 264 новых случая коронавируса за сутки. Это почти в два с половиной раза больше, чем 25 августа (109 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 223 104 случая COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

  • выздоровели 215 246 человек (217 за сутки)
  • умерли 5 275 человек (четверо за сутки)

В Киевской области зафиксировано 129 127 случаев COVID-19 (56 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

  • выздоровела 125 352 человека (девять за сутки)
  • умерли 2 789 человек (двое за сутки)

Напомним, ученые узнали, у кого есть большие шансы попасть в больницу из-за COVID-19.

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