Коронавирус в Киеве стремительно пошел вверх: статистика на 19 августа

Всего в столице подтверждено 221 828 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 19 августа в Киеве зафиксировано 245 новых случая коронавируса за сутки. Это на 64 случая больше, чем 18 августа (181 случай коронавируса).
Всего в столице подтверждено 221 828 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 214 393 человека (187 за сутки)
- умерли 5 264 человека
В Киевской области зафиксировано 128 862 случая COVID-19 (58 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 125 197 человек (60 за сутки)
- умерли 2 787 человек
Напомним, в Киеве прививки против коронавируса будут делать прямо в автобусе.