Коронавирус в Киеве стремительно пошел вверх: статистика на 19 августа

Коронавирус в Киеве стремительно пошел вверх: статистика на 19 августа

Всего в столице подтверждено 221 828 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 19 августа в Киеве зафиксировано 245 новых случая коронавируса за сутки. Это на 64 случая больше, чем 18 августа (181 случай коронавируса).

Всего в столице подтверждено 221 828 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 214 393 человека ( 187 за сутки)

человека ( за сутки) умерли 5 264 человека

В Киевской области зафиксировано 128 862 случая COVID-19 (58 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 125 197 человек ( 60 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 787 человек

Напомним, в Киеве прививки против коронавируса будут делать прямо в автобусе.

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