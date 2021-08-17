Коронавирус в Киеве стремительно пошел вверх: статистика на 17 августа

Всего в столице подтверждено 221 275 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 17 августа в Киеве зафиксировано 127 новых случаев коронавируса за сутки. Это вдвое больше, чем 16 августа (59 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждены 221 402 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 214 177 человек (88 за сутки)
- умерли 5 263 человека (двое за сутки)
В Киевской области зафиксировано 128 750 случаев COVID-19 (48 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 125 116 человек (18 за сутки)
- умерли 2 782 человека
Напомним, в Киеве женщина умерла от коронавируса после прививки первой дозой препарата Moderna. Вакцину она получила тот же день, когда проявились симптомы болезни.
Экспертиза не выявила связей с вакцинацией. "Согласно анализам и представленной медицинской документации, причинно-следственной связи с вакциной там нет. Женщина заболела коронавирусом, и у нее был сахарный диабет, ожирение второй степени. Если анализировать анализы, то у нее процесс не менее 14 дней", — пояснил координатор вакцинации в Киеве и глава комиссии региональной группы оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации Василий Животенюк.
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