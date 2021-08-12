Коронавирус в Киеве стремительно пошел вверх: статистика на 12 августа

Всего в столице подтверждено 220 765 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 12 августа в Киеве зафиксировано 205 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 19 случаев больше, чем 11 августа (186 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 220 765 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 213 231 человек (433 за сутки)
- умерли 5 252 человека (двое за сутки)
В Киевской области зафиксировано 128 538 случаев COVID-19 (40 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 125 050 человек (19 за сутки)
- умерли 2 780 человек (один за сутки)
Напомним, в Киеве женщина умерла от коронавируса после прививки первой дозой препарата Moderna. Вакцину она получила в тот же день, когда проявились симптомы болезни.
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