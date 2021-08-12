Коронавирус в Киеве стремительно пошел вверх: статистика на 12 августа

Коронавирус в Киеве стремительно пошел вверх: статистика на 12 августа

Всего в столице подтверждено 220 765 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 12 августа в Киеве зафиксировано 205 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 19 случаев больше, чем 11 августа (186 случаев коронавируса).

Всего в столице подтверждено 220 765 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 213 231 человек ( 433 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 252 человека (двое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 128 538 случаев COVID-19 (40 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 125 050 человек ( 19 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 780 человек (один за сутки)

Напомним, в Киеве женщина умерла от коронавируса после прививки первой дозой препарата Moderna. Вакцину она получила в тот же день, когда проявились симптомы болезни.

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