Коронавирус в Киеве стремительно пошел вверх: статистика на 10 августа

Всего в столице подтверждено 220 374 случая COVID-19.
По состоянию на утро 10 августа в Киеве зафиксировано 167 новых случаев коронавируса за сутки. Это почти втрое больше, чем 9 августа (51 случай коронавируса).
Всего в столице подтверждено 220 374 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 212 165 человек (897 за сутки)
- умерли 5 247 человек (двое за сутки)
В Киевской области зафиксировано 128 462 случая COVID-19 (20 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 125 011 человек (22 за сутки)
- умерли 2 777 человек (четверо за сутки)
Напомним, в Минздраве рассказали, как распознать "Дельта"-штам COVID-19.
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