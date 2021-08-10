Коронавирус в Киеве стремительно пошел вверх: статистика на 10 августа

Коронавирус в Киеве стремительно пошел вверх: статистика на 10 августа

Всего в столице подтверждено 220 374 случая COVID-19.

По состоянию на утро 10 августа в Киеве зафиксировано 167 новых случаев коронавируса за сутки. Это почти втрое больше, чем 9 августа (51 случай коронавируса).

Всего в столице подтверждено 220 374 случая COVID-19.

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Об этом свидетельствуют данные, обнародованные аппаратом СНБО.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели 212 165 человек ( 897 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 5 247 человек (двое за сутки)

В Киевской области зафиксировано 128 462 случая COVID-19 (20 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели 125 011 человек ( 22 за сутки)

человек ( за сутки) умерли 2 777 человек (четверо за сутки)

Напомним, в Минздраве рассказали, как распознать "Дельта"-штам COVID-19.

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