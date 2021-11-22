Коронавирус в Киеве стремительно пошел на убыль: статистика на 22 ноября

В столице подтверждено 288 063 случая COVID-19.
По состоянию на утро 22 ноября в Киеве зафиксировано 358 новых случаев коронавируса за сутки. Это на 201 случай меньше, чем 21 ноября (559 случаев коронавируса).
Всего в столице подтверждено 288 063 случая COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели 245 958 человек (764 за сутки)
- умерли 7 214 человек (32 за сутки)
В Киевской области зафиксировано 168 365 случаев COVID-19 (965 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели 144 879 человек (115 за сутки)
- умерли 3 944 человека ( 9 в сутки)
Напомним, в Киеве школьники возвращаются за парты. Комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение с понедельника, 22 ноября, возобновить очное обучение в столичных школах. Для учащихся всех классов.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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