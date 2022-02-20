Коронавирус в Киеве стремительно пошел на убыль: статистика на 20 февраля

В столице подтверждено 431 270 случаев COVID-19.
По состоянию на утро 20 февраля в Киеве зафиксировано 2 126 новых случаев коронавируса в сутки. Это вдвое меньше 19 февраля (4 391 случай коронавируса).
Всего в столице подтверждено 431 270 случаев COVID-19.
Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.
С начала эпидемии в Киеве:
- выздоровели – 359 999 человек (930 за сутки);
- умерли – 8 880 человек (22 за сутки).
В Киевской области зафиксировано 222 033 случая COVID-19 ( 574 новых случаев за сутки).
С начала эпидемии в области:
- выздоровели – 195 211 человек (453 за сутки);
- умерли – 4 974 человека (10 за сутки).
Напомним, исследователи из Израиля доказали, что четвертая доза вакцины не останавливает распространение "Омикрона".
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua
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