Коронавирус в Киеве стремительно пошел на убыль: статистика на 20 февраля

Коронавирус в Киеве стремительно пошел на убыль: статистика на 20 февраля

В столице подтверждено 431 270 случаев COVID-19.

По состоянию на утро 20 февраля в Киеве зафиксировано 2 126 новых случаев коронавируса в сутки. Это вдвое меньше 19 февраля (4 391 случай коронавируса).

Всего в столице подтверждено 431 270 случаев COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Минздрава.

С начала эпидемии в Киеве:

выздоровели – 359 999 человек ( 930 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 8 880 человек (22 за сутки).

В Киевской области зафиксировано 222 033 случая COVID-19 ( 574 новых случаев за сутки).

С начала эпидемии в области:

выздоровели – 195 211 человек ( 453 за сутки);

человек ( за сутки); умерли – 4 974 человека (10 за сутки).

Напомним, исследователи из Израиля доказали, что четвертая доза вакцины не останавливает распространение "Омикрона".

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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