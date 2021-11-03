Коронавирус в Киеве: столичный крематорий обнародовал данные о количестве кремаций жертв COVID-19

В октябре в киевском крематории сожгли 2877 тел, из них 627 человек умерли от COVID-19.

Появились данные из киевского крематория о количестве кремаций жертв коронавируса.

В октябре в столичном крематории сожгли 2877 тел, из них 627 человек умерли от COVID-19.

Об этом пишет APnews со ссылкой на СКП "Киевский крематорий".

С начала года в киевском крематории произвели рекордные 20 715 кремаций, из которых 3 436 — по причине смерти от COVID-19. В то же время, еще два-три года назад совершалось по 12-14 тысяч кремаций в год.

Статистика за последние 10 месяцев:

в январе – всего 2069 кремаций, из которых 290 – от коронавируса;

в феврале – 1796, из которых 249 от коронавируса;

в марте – 2476, из которых 631 от коронавируса;

в апреле – 2893, из которых 942 от коронавируса;

в мае – 2129, из которых 396 от коронавируса;

в июне – 1705, из которых 106 от коронавируса;

в июле – 1636, из которых 38 от коронавируса;

в августе – 1457, из которых 42 от коронавируса;

в сентябре – 1677, из которых 115 от коронавируса;

в октябре – 2877, из которых 627 от коронавируса.

apnews.com

Напомним, Киев с 1 ноября вошел в "красную" зону карантина, в городе ужесточили ограничения из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

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