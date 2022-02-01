Коронавирус в Киеве: столичные школы могут закрыть на карантин

Коронавирус в Киеве: столичные школы могут закрыть на карантин

В настоящее время на дистанционный режим работы переведено около 70 учебных заведений из 425.

В Киеве не исключают возможности закрытия всех школ на карантин.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказала заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

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"Мы не исключаем такой возможности, потому что болеет много детей по сравнению с прошлогодними всплесками эпидемии. При средней заполненности коек около 17% мы видим, что показатель детских госпитализаций несколько выше", — заявила она.

В то же время Старостенко отметила, что пока нет необходимости закрывать все 425 школ Киева.

"Еще в начале карантина мы донесли до всех учебных заведений специальный регламент работы во время ковида. Каждый директор школы имеет четкую инструкцию о том, как действовать в случае, если заболели дети в классе, учителя или другие работники", — добавила она.

По словам Старостенко, в настоящее время на дистанционный режим работы переведено около 70 учебных заведений.

Фото из социальных сетей

"Штамм коронавируса "Омикрон" проявляет себя, как обычная простуда"

В то же время Анна Старостенко призвала киевлян быть осмотрительными и при первых проявлениях простуды оставаться дома и делать тестирование на СOVID-19 во избежание стремительного распространения коронавируса.

"Пока видим, что штамм коронавируса "Омикрон" проявляет себя, как обычная простуда: это заложенность носа, першение в горле, кашель, чихание и невысокая температура. Поэтому мы обращаемся ко всем: при признаках якобы обычной простуды следует оставаться дома, сделать тест, обратиться к своему семейному врачу, ограничить общение во избежание распространения вируса. "Омикрон" очень контагиозен, он в несколько раз быстрее распространяется, чем предыдущие штаммы", — уточнила она.

Замглавы КГГА также добавила, что каждый способен обезопасить себя и близких, следуя простым рекомендациям:

носить маску, независимо от того, вакцинирован человек или нет;

обязательно держать дистанцию;

мыть руки, обрабатывать их дезинфицирующими средствами;

проветривать помещение и производить влажную уборку.

Напомним, учитывая резкий всплеск заболеваемости в учебных заведениях, Министерство образования и науки рекомендовало всем школам в Украине перевести учеников старших классов на дистанционное обучение минимум на две недели. Кроме того, на удаленную или смешанную форму обучения просят отправить и учащихся профессионально-технического образования. Из дома придется учиться и студентам вузов.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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